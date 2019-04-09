مدافع مانشستر يونايتد يتحدى ميسي

سمولينغ (يمين) يواجه رونالدو نجم يوفنتوس خلال مرحلة المجموعات مطلع الموسم

رفع المدافع كريس سمولينغ راية التحدي في وجه ليونيل ميسي قبل مواجهة برشلونة الإسباني ومستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ففي المؤتمر الخاص بالمباراة، جدد الدولي الإنجليزي حديثه حول عدم خشيته من مواجهة ميسي معتبراً الأمر بمثابة التحدي.

وقال سمولينغ: "واجهت كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيدين هازارد من قبل، مواجهة هؤلاء اللاعبين تشكل تحدياً بكل تأكيد.

"مواجهة ميسي ستكون عبارة عن تحدٍ جديد بالنسبة لي.

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"أشعر بالحماس الشديد منذ أن أوقعتنا القرعة في مواجهة برشلونة، لأننا أثبتنا في العديد من المناسبات أننا نستطيع التغلب على أي خصم".

واختتم حديثه قائلاً: "مانشستر يونايتد فريق كبير ومن الأكبر في العالم، نعلم جيداً كيفية خوض مثل هذه المباريات، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب على ملعبنا قبل الانتقال إلى كامب ناو الأسبوع القادم".

يذكر أن مانشستر يونايتد أقصى باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، فيما أقصى برشلونة غريمه أولمبيك ليون.