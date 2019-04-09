أهداف مباراة الريان والوحدة 1-2 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

نجح الوحدة الإماراتي في خطف فوز ثمين على حساب مستضيفه الريان القطري بهدفين لهدف على ملعب جاسم بن حمد، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة بشكل هادىء، ومرت أول ربع ساعة دون أي خطورة من الجانبين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وكان الشوط الثاني أكثر خطورة، ونجح الريان في خطف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 50 عن طريق جيلمين ريفاس، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن، قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

تحسن أداء صاحب الضيافة بشكل كبير، وسيطر لاعبو الفريق على الشوط الثاني، لتتوالي الهجمات وفي الدقيقة 58، أرسل ريفاس تسديدة قوية، لكن الحارس تصدى لها بثبات.

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وفي الدقيقة 67، تمكن سيباستيان تيغالي من إدراك التعادل للوحدة، بعد تمريرة سحرية من اسماعيل مطر وضعت تيجالي في وضع انفراد بالمرمى، ليضع الكرة بدوره في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الإماراتي، تقدم لها ليوناردو دا سيلفا ووضعها في الشباك (90+3).

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الريان عن 3 نقاط في المركز الأخير، بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي.