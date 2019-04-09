ملخص مباراة بيرسيبوليس والأهلي 2-0 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

ألحق بيرسيبوليس الإيراني بضيفه الأهلي السعودي الهزيمة الثانية له على التوالي في مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، بعد أن تغلب عليه بثنائية نظيفة، على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة.

سيطر الراقي على وسط الملعب بداية الشوط الأول، لكنه لم ينجح في بناء هجمة منظمة تشكل خطورة واضحة على مرمى أصحاب الأرض، في الوقت الذي شكل به الأخير خطورة حينما سيطر لاعبوه على الكرة.

وفي الدقيقة 18، نجح شجاع خليل بعد مهارة رائعة في تسجيل هدف صاحب الضيافة الأول، بعدما نفذ زميله مهدي شيري رمية تماس إلى داخل منطقة الجزاء ووسط ارتباك مدافعي الأهلي، فوصلت الكرة إلى شجاع البعيد عن الرقابة، ليسددها بشكل رائع في الشباك.

كاد علي عليبور أن يضيف ثاني أهداف الفريق الإيراني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن محمد العويس، تصدى لها على مرتين ببراعة.

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وتصدى القائم إلى تسديدة قوية من السومة في الدقيقة 37، ليحرمه من هدف محقق، بعدما وصلت إليه عرضية متقنة من حسين عبد الغني.

ومع بداية الشوط الثاني، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط، أضاف عليبور ثاني أهداف بيرسيبوليس، بعدما أرسل بشار رسن عرضية من ركنية وصلت إلى محمد نادري، الذي مررها عرضية أرضية إلى عليبور الذي سددها مباشرة في الشباك وسط تمركز خاطئ من مدافعي الأهلي.

جمدت هذه الهزيمة رصيد الأهلي عند النقطة الثالثة ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ارتقى بيرسيبوليس إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقاً على السد القطري صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.