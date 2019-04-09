أهداف مباراة باختاكور والسد 2-2 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

انتهى اللقاء المثير بين باختاكور الأوزبكي وضيفه السد القطري بالتعادل بهدفين لمثلهما، وذلك على ملعب باختاكور المركزي لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق خوجياكبار أليجونوف (9)، ودراغان سيران (41)، أما هدفا الضيوف فحملا توقيع النجم تشافي هيرنانديز في الدقيقتين 6 و 16.

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ورفع السد رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز الثاني، كما رفع باختاكور رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة.