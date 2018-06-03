أهداف مباراة السعودية وبيرو 0-3 الودية

غيريرو يقود بيرو لفوز كبير

تلقى المنتخب السعودي هزيمة بثلاثة أهداف دون رد على يد نظيره منتخب بيرو، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سانت غالين في سويسرا.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

الشوط الأول

بدأ المنتخب الأميركي الجنوبي بضغط هجومي من أجل إحراز الهدف الأول لكن دون أي خطورة.

واستطاع أندريه كاريو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين عبد الله المعيوف حارس الأخضر.

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ونجح باولو غيريرو في تسجيل الهدف الثاني بعد جملة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليستغل خطأ المعيوف من ارتداد الكرة منه ليضعها في الشباك في الدقيقة 41.

الشوط الثاني



عاد غيريرو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بيرو في الدقيقة 65 إثر رأسية على يمين المعيوف.

وحاول المنتخب السعودي تسجيل أهداف بعد، لكن دون جدوى أمام دفاعات بيرو التي تألقت بشكل كبير ورغم تسديدة تيسير الجاسم التي ارتدت عن العارضة في اللحظات الأخيرة.