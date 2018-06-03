إنييستا يسلم الراية لإيسكو

يرجح أن يشهد مونديال روسيا آخر مشاركة دولية لأندريس إنييستا مع المنتخب الإسباني.

وينتظر مع ذلك بأن تكون نسخة كأس العالم القادمة نقطة انطلاق وسطوع هائلة لخليفته إيسكو الذي يخوض منافسات المونديال للمرة الأولى.

برشلونة يتمسك بديمبيلي

يوفنتوس بصدد إبرام صفقة مدوية

مورينيو يستبعد تدريب البرتغال مستقبلاً

تشيلسي يتطلع لاستقدام ليمار قبل كأس العالم

نافاس في خطر بعد رحيل زيدان واقتراب آليسون

ولن يكون التحدي سهلاً على نجم ريال مدريد صاحب الـ 26 عاماً الذي ينتظر أن يتسلم شارة القيادة من إنييستا أسطورة برشلونة والمنتقل حديثاً إلى اليابان.

وقدم إيسكو عدداً قليلاً من العروض المبهرة مع المنتخب الإسباني، إذ خاض أقل من 30 مباراة دولية معه حتى الآن مقابل نحو 125 مباراة لإنييستا، مما يعني أن كأس العالم سيشكل الفرصة المناسبة لنجم الوسط من أجل فرض نفسه.