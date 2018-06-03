ملخص مباراة البرازيل وكرواتيا 2-0 الودية

نيمار يعود ويقود البرازيل للفوز

نجح منتخب البرازيل في استكمال سلسلة اللاهزيمة مع المدير الفني تيتي، بفوز على نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب آنفليد في مدينة ليفربول الإنجليزية.

ولم يكن اللقاء ودياً في ظل الخشونة الكبيرة من جانب لاعبي كرواتيا.

وشهد الشوط الثاني عودة نيمار مرة أخرى للمشاركة مع السيلساو بعد غياب لمدة تزيد عن 3 أشهر بسبب إصابة بكسر في الكاحل.

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وفي الدقيقة 69، نجح نيمار في تسجيل هدف اللقاء الأول بعدما راوغ 3 مدافعين إثر تمريرة بينيه من فيليب كوتينيو، ليسدد كرة صاورخية لم يعرف الحارس دانييل سوباسيتش كيفية التعامل معها.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نجح روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني إثر تمريرة طولية رائعة من كاسيميرو، ليضع الكرة من فوق الحارس بسهولة.

ولم يعرف المنتخب البرازيلي الخسارة أمام نظيرة الكرواتي، حيث لعبا سابقاً 3 لقاءات نجحت البرازيل في الفوز في 2 منها في كأسي العالم 2006 و2014، فيما جاء التعادل في لقاء ودي عام 2005.