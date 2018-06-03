برشلونة وغريزمان مهددان بعقوبات صارمة

أنتوان غريزمان

يواجه برشلونة خطورة الحرمان من إبرام الصفقات بحال تمكن من التوقيع مع أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وأكدت التقارير أن البارسا سيضم الدولي الفرنسي مقابل 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مطلع الشهر القادم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة مهدد بالحرمان من التعاقد لـ 4 أو 5 فترات انتقال إذا جرى التعاقد مع غريزمان الذي قد يتم إيقافه بدوره من 4 إلى 6 أشهر.

والسبب وراء ذلك هو أن البارسا تفاوض مع الهداف الفرنسي وهو يرتبط بعقد مع الروخيبلانكوس، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعاقب من يفعل ذلك، علماً بأنه يتبقى في العقد الحالي 6 أشهر فقط.

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وأكدت أن الأمر تكرر حينما تعاقد روما مع فيليب ميكسيس، وتشيلسي مع غايل كاكوتا، حيث عوقب الجيالروسي بغرامة 8 ملايين يورو والحرمان من التعاقد لموسمين، وإيقاف المدافع الفرنسي 3 أشهر، أما البلوز فحرم من ضم أي لاعب لفترتي انتقالات وإيقاف اللاعب 4 أشهر.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أعلن في وقت سابق اجتماعه بوكيل أعمال غريزمان وهو ما قد يستغله الروخيبلانكوس لمعاقبة المهاجم والنادي الكتالوني.

وكان غريزمان أعلن أنه سيحسم مستقبله قبل انطلاق كأس العالم.