أهداف مباراة العراق واليمن 3-0 كأس آسيا 2019

لاعبو العراق يحتفلون بالهدف الثالث

حقق المنتخب العراقي انتصاره الثاني على التوالي وبلغ دور الستة عشر عن المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019، إثر فوزه على نظيره اليمني 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وتقدم مهند علي لأسود الرافدين في الدقيقة 11، فيما أحرز بشار رسن الهدف الثاني بعد 8 دقائق.

وتوالت الهجمات العراقية وسط هجوم على استحياء من لاعبي اليمن.

وأضاف علاء عباس الهدف الثالث للعراق في الدقيقة 90+2.

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وأصبح المنتخب العراقي خامس المتأهلين لدور الـ 16 في البطولة، مع منتخبات إيران والأردن والصين وكوريا الجنوبية.

ورغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، لا يزال الأمل حاضراً للمنتخب اليمني بالتأهل، حيث قد يلحق بمقعد بين أفضل 4 ثوالث في البطولة، إذا ما حقق الانتصار في المباراة الأخيرة على فيتنام.

وسيواجه العراق غريمه إيران في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة، الأربعاء، لتحديد متصدر المجموعة، الذي سيخوض طريقاً أسهل نسبياً في الدور التالي.