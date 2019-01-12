ملخص مباراة إيران وفيتنام 2-0 كأس آسيا 2019

لاعبو إيران يحتفلون بالهدف الأول

حقق المنتخب الإيراني انتصاره الثاني على التوالي وحسم تأهله إلى دور الستة عشر في المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2019، إثر فوزه الثمين بهدفين نظيفين على نظيره الفيتنامي في الجولة الثانية.

جاء الهدف الأول عن طريق سيردار آزمون في الدقيقة 38 إثر عرضية سامان قدوس من الجانب الأيمن، والتي قابلها آزمون برأسية في الزاوية اليمنى الأرضية للحارس الفيتنامي.

وأكمل المنتخب الإيراني خلال الشوط الأول 348 تمريرة مقابل 148 لنظيره الفيتنامي، كما سدد 8 تسديدات (3 بين الثلاث خشبات) مقابل تسديدة وحيدة للمنافس جاءت خارج المرمى.

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وفي الشوط الثاني، أضاف آزمون هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 69، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

وحاول المنتخب الفيتنامي تسجيل هدف خلال الشوط الثاني، لكن محاولات لاعبيه باءت بالفشل.

وحصل منتخب إيران بالتالي على 6 نقاط من انتصارين، ليحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة ويحسم تأهله إلى دور الستة عشر.