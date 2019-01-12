ملخص مباراة برايتون وليفربول 0-1 الدوري الإنجليزي

صلاح يرفع رصيده إلى 14 هدفاً ليتساوى في صدارة الهدافين مع غريميه هاري كاين وبيير إيميريك أوباميانغ

قاد النجم محمد صلاح فريقه ليفربول للابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد على برايتون.

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على مستضيفه بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فالمر ضمن المرحلة الـ 22.

سجل النجم المصري الهدف في الدقيقة 50 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة أكثر من لاعب.

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بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة واصل من خلالها احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.