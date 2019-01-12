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ملخص مباراة ويست هام وآرسنال 1-0 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة ويست هام وآرسنال 1-0 الدوري الإنجليزي
2.5 5

نشر 12 كانون الثاني/يناير 2019 - 22:00 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لاعبو ويست هام يحتفلون بالهدف
لاعبو ويست هام يحتفلون بالهدف

فاز ويست هام يونايتد على نظيره آرسنال بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الهدف ديكلان رايس في الدقيقة 48.

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بهذه النتيجة، تجمد رصيد آرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد ويست هام إلى 31 نقطة.

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