ملخص مباراة ويست هام وآرسنال 1-0 الدوري الإنجليزي

لاعبو ويست هام يحتفلون بالهدف

فاز ويست هام يونايتد على نظيره آرسنال بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الهدف ديكلان رايس في الدقيقة 48.

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بهذه النتيجة، تجمد رصيد آرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد ويست هام إلى 31 نقطة.