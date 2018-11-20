أهداف مباراة الكويت وسوريا 1-2 الودية

منتخب سوريا

فاز المنتخب السوري على نظيره الكويتي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما تحضيراً لكأس آسيا.

تقدم السوريون عن طريق زاهر ميداني الهدف الأول في الدقيقة 74، وعزز خالد المبيض النتيجة في الدقيقة 90.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب الكويتي هدفه الوحيد عن طريق يوسف ناصر.