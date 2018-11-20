رئيس يوفنتوس: بطولة كأس العالم للأندية فاشلة

أندريا آنييلي

يرى أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس بأن بطولة كأس العالم للأندية فاشلة بشكلها الحالي، لكنه أيد عملية تغيير المسابقة وفقاً لتصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على ضرورة العمل معاً من أجل تنظيم البطولات حتى 2024 وما بعد ذلك، بعيداً عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، وسيتم إعادة تشكيل دوري أبطال أوروبا، وإضافة بطولة أوروبية ثالثة، لكن هناك أفكار لتغيير كأس العالم للأندية.



ووفقاً للنظام الجديد المقترح، ستضمن البطولة الحصول على استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار أميركي إذا تم تغيير نظامها الحالي.

وتحدث آنييلي عن الأمر مازحاً: "أحياناً أمازح أليكساندر تشيفرين بأنه من السهل أن تكون رئيس يويفا، عن رابطة الأندية الأوروبية، كل نادي من الهواة وحتى المستوى الأعلى فجمعيها تواجه خطر تنظيم المشاريع بدءاً من يوفنتوس حتى أصغر نادٍ في آيسلندا، نريد للجميع النمو، هذا أمر منطقي".

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وتابع عن كأس العالم للأندية: "هدفنا هو جذب الأشخاص والعروض، 25 مليار دولار هو عرض قرأته فقط، لدينا محادثات مع فيفا حول النظام الجديد للمسابقة لم يعمل، مباراة كأس أنتركونتيتنال أفضل، النظام الجديد فاشل ونريد مناقشة ذلك".

وأردف عن المسابقة التي تقام كل عام بين أبطال القارات: "من الصعب الحديث عن العروض المقدمة والمتداولة، تم عرض 25 مليار دولار من أجل مسابقتين، لكن لا نعرف شيء عن هذا بشكل مباشر ولم نصوت على هذا.

"نحن مقتنعون بضرورة إصلاح البطولات الأوروبية بدءاً من 2024، حتى تكون نماذج يحتذى به".

وكانت لجنة الأندية الأوروبية قد أكدت سابقاً تنظيم بطولة ثالثة للأندية الأوروبية بدءاً من 2021، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.