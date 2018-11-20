ملخص مباراة الصين وفلسطين 1-1 الودية

منتخب فلسطين يحقق التعادل

حقق المنتخب الفلسطيني تعادلاً إيجابياً أمام نظيره الصيني بهدفٍ لكلٍ منهما، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء في الصين.

ويستعد المنتخبان لبطولة كأس آسيا 2019، والذي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

افتتحت الصين التسجيل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عن طريق شياوتينغ فينغ، ونجح ياسر إسلامي في إدراك التعادل للفدائيين في الدقيقة 62 مستغلًا تمريرة بينية رائعة من بابلو تامبوريني.

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ويعد هذا ثاني أهداف فلسطين في مرمى الصين على مدار اللقاءات التي جمعت بينهما، حيث كان الهدف الأولى في يوليو من عام 2009، خلال اللقاء الودي الذي انتهى بفوز الصين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن فلسطين تستهل مشوارها في كأس آسيا بملاقاة سوريا في السادس من يناير، ثم أستراليا في 11 من الشهر نفسه، ثم الأردن في 15 من الشهر ذاته.

بينما تفتتح الصين مشوارها الآسيوي بمواجهة قيرغيزستان في السابع من يناير، تليها ملاقاة الفلبين في 11 من ذات الشهر، ثم كوريا الجنوبية في 16 من الشهر نفسه.