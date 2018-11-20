بايرن ميونيخ يجذب زيدان

زين الدين زيدان

في الوقت الذي ما زال فيه الغموض يلف مستقبل زين الدين زيدان التدريبي، يعد بايرن ميونيخ من الوجهات المحتملة للمدرب الفرنسي الطموح، فلماذا يعتبر الفريق البافاري الوجهة المناسبة له؟

بعد رحيله المفاجئ عن ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، تزداد التكهنات حول مستقبل زيدان التدريبي، خاصة وأن الأسطورة الفرنسية استطاع في ظرف وجيز تحقيق نجاح باهر مع "الميرنغي"، وقيادته إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم على التوالي.

وتشير عدة تقارير إلى أن أندية أوروبية عملاقة تسعى للتعاقد مع زيدان، الذي يلتزم الصمت حيال وجهته المقبلة، ففي بريطانيا مثلاً، يتصدر المدرب الفرنسي قائمة المرشحين لخلافة جوزيه مورينيو على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد.

كما تبدو حظوظ "زيزو" وافرة لتدريب يوفنتوس في حال رحيل مدرب الفريق ماسيميليانو آليغري.

وفي ألمانيا، تؤكد تقارير متطابقة أن بايرن ميونيخ وضع زيدان هدفاً رئيسياً من أجل خلافة المدرب الحالي نيكو كوفاتش، الذي يبدو أنه لن يستمر في النادي الألماني طويلاً.

وربما يعد بايرن ميونيخ الفريق الأنسب لزيدان، من أجل مواصلة مسيرته التدريبية الناجحة وحصد الألقاب المحلية والقارية معه للاعتبارات التالية:

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ظروف ملائمة

سيوفر بايرن ميونيخ البيئة المناسبة لنجاح زيدان في مهمته التدريبية، إذ يمتلك فريقاً يعج بلاعبين من طينة كبيرة في جميع المراكز انطلاقاً من حراسة المرمى ووصولاً إلى خط الهجوم، كما يزخر النادي بمواهب شابة قادرة على التوهج في المستقبل القريب.

وهذا ما يجيده الفرنسي، الذي يُعرف عنه اعتماده الكبير على الشباب واستخراج أفضل ما في جعبتها من أجل تطبيق فلسفته الكروية.

وسيستفيد زيدان أيضاً من إمكانيات بايرن المالية بهدف إبرام صفقات كروية من العيار الثقيل، إذ لن يتردد النادي البافاري في فتح خزائنه المالية، وانتداب لاعبين يتناسبون مع فكر المدير الفني التدريبي، الذي يتركز بشكل كبير على اللعب الجماعي وحرمان الخصم من الكرة.

تعطش الفريق للألقاب الأوروبية

سيجد زيدان في بايرن فريقاً متعطشاً لتحقيق الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا، التي تغيب عن خزائنه منذ عام 2013، عندما فاز بها على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند، إذ قد ترجح لمسة زيدان السحرية وطموح بايرن كفة الفريق للسير بعيداً في هذه المسابقة وربما الظفر بها، خاصة وأن المدرب الفرنسي لديه خبرة في المسابقة وسبق له الفوز بها ثلاث مرات متتالية.

زيادة على ذلك، سيضرب "زيزو" في حال تتويجه باللقب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة، سيثبت نجاحه فيما فشل فيه المدرب بيب غوارديولا مع بايرن ميونيخ عندما أشرف على تدريبه في السابق، إذ عجز الإسباني عن الفوز بدوري الأبطال واكتفى بالسيطرة على الألقاب المحلية.

من جهة أخرى، سيؤكد المدرب الفرنسي قدرته على اعتلاء منصات التتويج مع فرق مختلفة مما سيرفع من أسهمه كثيراً في بورصة المدربين.