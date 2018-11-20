دوري الخليج العربي الإماراتي الأفضل في آسيا

شعار الدوري الإماراتي

حصلت لجنة المحترفين الإماراتية على جائزة أفضل دوري محترف في قارة آسيا، وذلك خلال حفل جوائز منظفة صناعة الرياضة الآسيوية.

وجاء دوري الخليج العربي الإماراتي، في صدارة دوريات القارة، حيث كانت أعلنت اللجنة من قبل وصول ثلاث دوريات إلى القائمة النهائية للمنافسة على هذه الجائزة.

ملخص مباراة الصين وفلسطين 1-1 الودية

أهداف مباراة أستراليا ولبنان 3-0 الودية

غالاكسي يتمسك بإبراهيموفيتش

أهداف مباراة ألمانيا وهولندا 2-2 دوري الأمم الأوروبية

يوفنتوس يحدد ثمن بنعطية

وتم اختيار هذه الدوريات وتقييمها بناءً على 13 معياراً رئيسياً، والتي من أهمها الإدارة والأداء المالي والتسويق والتركيز على النواحي الإدارية والتنظيمية بجانب أكبر من الناحية الفنية.

وكرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها داخل القارة، خلال حفل أقيم في بانكوك بتايلاند.