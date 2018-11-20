ملخص مباراة الإمارات واليمن 2-0 الودية

منتخب الإمارات

حقق المنتخب الإماراتي فوزاً بهدفين دون رد على حساب نظيره اليمني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعداداً لكأس الأمم الآسيوية.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الأبيض بهدف سجله سيف راشد في الدقيقة 19 بعد كرة عرضية من إسماعيل الحمادي.

وفي الشوط الثاني، أضاف علي سالمين الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من علي مبخوت.

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وتستضيف الإمارات بطولة كأس آسيا في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يشارك ضمن المجموعة الأولى من البطولة رفقة منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

على الجانب الآخر، يشارك المنتخب اليمني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفيتنام وإيران.