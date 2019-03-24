أهداف مباراة المجر وكرواتيا 2-1 تصفيات يورو 2020

كرواتيا تسقط أمام المجر

سقط منتخب كرواتيا بشكلٍ مفاجىء أمام مستضيفه المجري بثنائية لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب غروباما آرينا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

افتتح الضيوف أهداف المباراة مبكراً عن طريق آنتي ريبيتش في الدقيقة 13، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ نجح أصحاب الأرض في معادلة النتيجة عن طريق آدم جالاي في الدقيقة 34.

ملخص مباراة قبرص وبلجيكا 0-2 تصفيات يورو 2020

مورينيو: أفتقد التدريب كل يوم

مفاجأة بشأن إصابة ميسي

هازارد: لم أتواصل مع ريال مدريد

كين: أريد صناعة التاريخ مع إيطاليا

في الشوط الثاني، حاول منتخب كرواتيا إحراز هدف التقدم مرة أخرى، لكن مستضيفه حسم الفوز بهدف في الدقيقة 76 عن طريق ماتي باتكاي.

بهذه النتيجة، تراجع منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم الأخيرة إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المجر صاحب المركز الرابع.