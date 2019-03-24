ملخص مباراة قبرص وبلجيكا 0-2 تصفيات يورو 2020
هازارد يقود بلجيكا للفوز
تغلب منتخب بلجيكا على مستضيفه القبرصي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب نيو جي إس بي لحساب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2020.
جاء الهدفان عن طريق إيدين هازارد (10)، وميتشي باتشواي.
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بهذا الانتصار، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب قبرص عند 3 نقاط في المركز الثاني.
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