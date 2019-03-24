مورينيو: أفتقد التدريب كل يوم

جوزيه مورينيو

اعترف جوزيه مورينيو بأنه يفتقد عالم التدريب في حديث لقناة "كانال بلوس" الفرنسية.

ولا يرتبط مورينيو بعقد تدريبي حتى الآن، وذلك منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وقال البرتغالي: "يوماً بعد يوم أفتقد التدريب، لن أخفي هذا الشعور، أود الفوز ببطولة دوري خامسة وبدوري أبطال أوروبا مع فريق جديد".

وعن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، قال مورينيو: "من المبكر الحكم على مسيرته، لكنه حقق في فترة قصيرة ما لم يحققه أي مدرب آخر، وهو الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي.

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"الآن هو يبدأ مشوار جديد، عليه أن يبني فريقاً جديداً بشراء وبيع النجوم وتدريبهم على فلسفة لعبه، أعتقد أنه الشخص الأمثل للفريق حالياً".

أما عن رأيه في مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي فقال: "لن أقول أنه اللاعب الأفضل في العالم حالياً، لكنه الأعلى قيمة، لو كنت مدرباً لم أكن أفكر في مبابي، لأني أعتقد أنه ليس للبيع".

يذكر أن مورينيو سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان.