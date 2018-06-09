أهداف مباراة المغرب وإستونيا 3-1 الودية

انتصار مهم للمغرب قبل انطلاق كأس العالم

حقق منتخب المغرب فوزاً معنوياً مهماً على نظيره الإستوني وبثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب لو كوك آرينا ضمن استعدادات الفائز لنهائيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

سجل لأسود الأطلسي كلٌ من يونس بلهندة (11)، وحكيم زيياش (38 من ركلة جزاء)، ويوسف النصيري (72).

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أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع آتس بوريي في الدقيقة 76.

ويشارك منتخب المغرب في المونديال الروسي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.