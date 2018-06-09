نجم آرسنال السابق: سمعة فينغر السيئة أوروبياً تحول دون تدريبه لريال مدريد

آرسين فينغر

أكد إيمانويل بيتي نجم آرسنال السابق أنه لا يتوقع تعيين آرسين فينغر مدرباً لريال مدريد خلفاً لزين الدين زيدان.

وأعلن فينغر رحيله عن النادي اللندني نهاية الموسم الماضي بعد رحلة استمرت 22 عاماً لعب خلالها بيتي تحت قيادته.

ومع رحيل "زيزو" المفاجىء عن ريال مدريد بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بات فينغر أحد المرشحين لخلافته.

ولكن بيتي في تصريحات صحفية: "أتيحت له فرصة تدريب ريال مدريد 3 مرات، لكنه رفض وقرر البقاء في آرسنال، لا أرى سبباً يجعله يغير رأيه الآن.

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"لا اريد قول ذلك، ولكن لفينغر سمعة في إسبانيا مرتبطة بالخسارة خاصة في دوري أبطال أوروبا".

وختم بقوله: "الطريقة التي يدرب بها غير مناسبة لما يطبقونه في ريال مدريد والضغوط الموجودة هناك، لذلك لا أتوقع أنه سيصبح مدرباً لفريقهم".

يذكر أن ريال مدريد ارتبط بالعديد من الأسماء الأخرى، أبرزها أنتونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو وأسطورة الفريق السابق جوتي.