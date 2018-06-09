هل تنقذ الأموال العربية ميلان؟

فريق ميلان

كشفت تقارير أن سعيد الفلاسي، رجل الأعمال الإماراتي، مستعد لشراء جزء من أسهم ميلان لمساعدته للخروج من أزمته المالية.

وارتبط اسم الفلاسي بشراء النادي الإيطالي العريق في مارس الماضي بعدما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن رجل الأعمال الإماراتي عرض شراء النادي من ملاكه الصينيين.

بدوره، قال موقع "أوراكلو روسونيري" المقرب من ميلان أن الفلاسي عرض شراء 30% من أسهم النادي من مالكه يونغ هونغ لي.

ويحتاج ميلان لتسديد ديون بقيمة 380 مليون يورو قبل أكتوبر القادم، وإلا سيتم الاستحواذ على النادي من قبل مجموعة إيليوت الأميركية التي مولت قرضاً للمالك الصيني لشرائه بالمقام الأول.

نجم آرسنال السابق: سمعة فينغر السيئة أوروبياً تحول دون تدريبه لريال مدريد

رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد اقتراب فقير من ليفربول

أهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1 الودية

أبيدال يخطط لجلب غريزمان إلى برشلونة

كونتي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

وتسبب وضع الروسونيري الاقتصادي في رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطته الاقتصادية بسبب عدم تماشيها مع قواعد اللعب النظيف.

وأصبح ميلان عرضة للاستبعاد من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم كعقوبة لوضعه الاقتصادي.

واحتل ميلان المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.