رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد اقتراب فقير من ليفربول
أكد نول لي غراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن نبيل فقير نجم ليون سينتقل إلى ليفربول قبل كأس العالم.
وأجمعت صحف بريطانية وفرنسية على اتفاق الريدز مع ليون على ضم فقير مقابل 60 مليون يورو.
وأثيرت بعدها بعض الشائعات حول عدم اجتياز الـ 24 عاماً للكشف الطبي واحتمالية فشل الصفقة.
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ونفى رئيس الاتحاد الفرنسي ذلك قائلاً: "فقير الآن في منتصف المفاوضات، أعتقد أن الصفقة حسمت، قضيت 15 دقيقة معه في الصباح وهو قلق جداً بشأن المنتخب الفرنسي.
"اجتاز الفحص الطبي في كليرفونتين، فعلنا نفس الشيء من قبل مع بعض اللاعبين الآخرين، وهو في حالة جيدة جداً ويشعر بالتفاؤل".
يذكر أنه بحال إتمام الصفقة، سيصبح فقير ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد نابي كييتا لاعب لايبتزيغ وفابينيو نجم وسط موناكو.
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