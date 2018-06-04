الرجوب يدعو لـ ‘حرق‘ صور ميسي بحال مشاركته في مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس

ليونيل ميسي

دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم خوض المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام نظيره الإسرائيلي، والمقررة السبت القادم على ملعب تيدي في القدس المحتلة.

وطالب الرجوب خلال تظاهرة أمام السفارة الأرجنتينية في رام الله، منتخب الأرجنتين بإلغاء هذه المباراة الودية، والتي تأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم الشهر الجاري في روسيا.

وقال الرجوب خلال التظاهرة في رام الله: " لا تأت يا ميسي، لا تساهم في إخفاء وجه العنصرية".

من جانبه علق الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم، بأنه يتوقع مشاركة ميسي في المباراة الودية، والتي ستقام في القدس.

"إحراق صور ميسي"

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كما دعا الرجوب الى "حرق" صور ميسي في حال مشاركته في المباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل، وفقاً لمصادر فلسطينية.

وقدم الرجوب رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، موجهة إلى الحكومة الأرجنتينية واتحاد كرة القدم، داعياً بشكل خاص نجم برشلونة لعدم المشاركة في المباراة.

وقال الرجوب للصحفيين: "يعد ميسي رمزاً للمحبة والسلام، نطالبه ألا يكون جسراً لتبييض وجه الاحتلال”، مؤكداً أنه: “ابتداء من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصياً الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية، سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بحرق القميص العائد له وحرق صورته والتخلي عنه".

وأمل الرجوب بـ "أن لا يأتي" ميسي لخوض المباراة.