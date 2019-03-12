أهداف مباراة الهلال والدحيل 3-1 دوري أبطال آسيا

الهلال يتفوق على الدحيل

فاز الهلال السعودي على ضيفه الدحيل القطري بنتيجة 3-1 على ملعب جامعة الملك سعود لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

سجل للفائز كارلوس إدواردو (25)، وعلي هادي آل بليهي (77)، وبافتيمبي غوميز (79)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 75.

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ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط ليبتعد في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني.