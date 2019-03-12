ريال مدريد يباشر التحرك لضم هازارد

إيدين هازارد

بدأ ريال مدريد فعلياً عملية ضم إيدين هازارد لصفوفه الموسم القادم وفقاً لموقع "جول".

ويدخل الدولي البلجيكي الموسم القادم عامه الأخير في عقده مع تشيلسي، ورغم محاولات النادي تجديده ومنح صانع الألعاب الراتب الأعلى في النادي، إلا أن هذه المحاولات لم تُسفر عن أي نجاح يذكر، وقد تلقت الآن ضربة موجعة بإعادة تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً لريال مدريد.

وأبدى اللاعب دوماً رغبته بالعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي يراه قدوته ومثله الأعلى في كرة القدم، كما لم يخف هازارد حلمه باللعب في ريال مدريد، وهو ما يجعل الفرصة مناسبة جداً حالياً لإتمام هذه الخطوة.

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ويرغب تشيلسي بالحصول على 100 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن صاحب الـ 28 عاماً في سوق الانتقالات الصيفي القادم، إلا أن هذا الهدف قد يبدو بعيداً عن أرض الواقع خاصة مع إمكانية توقيع هازارد لأي فريق مجاناً خلال يناير 2020.

ولا يُواجه تشيلسي خطر فقدان هازارد فحسب الموسم القادم، بل كذلك لاعبه الموهوب كالوم هادسون أودوي الذي يدخل أيضاً عامه الأخير في عقده مع الفريق ويرفض محاولات تجديده مفضلاً الرحيل إلى بايرن ميونيخ، والذي حاول بالفعل ضمه في يناير الماضي لكن جميع العروض رفضت من قبل النادي الإنجليزي.