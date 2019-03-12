ملخص مباراة استقلال طهران والعين 1-1 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

نجى العين الإماراتي من الهزيمة أمام مستضيفه استقلال طهران الإيراني وخطف التعادل بهدفٍ لكلٍ منهما، على ملعب آزادي لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

تقدم فرشيد باقري لصاحب الضيافة في الدقيقة 53، وعادل تسوكاسا تشيوتاني للضيوف قبل نهاية اللقاء بـ 5 دقائق.

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ورفع العين رصيده بالتالي إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، كما رفع استقلال طهران رصيده بدوره إلى نفس الرصيد في المركز الرابع.