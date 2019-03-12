ملخص مباراة باختاكور والأهلي 1-0 دوري أبطال آسيا

الأهلي يسقط أمام باختاكور

سقط الأهلي السعودي في فخ الهزيمة أمام مستضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في إطار ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

قدم الأهلي أداءً ضعيفاً فنياً، حيث لجأ مديره الفني فوساتي إلى اللعب بطريقة دفاعية وسط اعتراضات من جمهور الراقي، فلم تظهر أي ملامح خطورة طيلة أحداث اللقاء.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، دون تشكيل أي خطورة من الجانبين، لكن الحال تغير قليلاً مع بداية الشوط الثاني.

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ونجح مارات بيكمايف في خطف هدف الفوز في الدقيقة 62 من ركلة حرة.

لم تتغير طريقة لعب الأهلي حتى بعد هدف باختاكور، ولم يشكل أي خطورة حقيقة على مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، تألق محمد العويس ونجح في منع هدف محقق.

وتجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، فيما رفع باختاكور رصيده إلى 4 نقاط.