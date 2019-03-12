ملخص مباراة السد وبيرسيبوليس 1-0 دوري أبطال آسيا

بونجاح ينقذ السد

فاز السد القطري على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب جاسم بن حمد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف عن طريق النجم بغداد بونجاح في الدقيقة 90+5.

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ورفع السد رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بيرسيبوليس عند نقطة واحدة في المركز الرابع.