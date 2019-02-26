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لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يرحل

لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يرحل
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نشر 26 شباط/فبراير 2019 - 17:40 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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محمد صلاح
محمد صلاح

أبدى لاعب ليفربول السابق داني ميرفي ثقته بعدم رحيل النجم الحالي للفريق محمد صلاح إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي المصري لا يفكر في مغادرة النادي والدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: "تابعت كل التقارير التي نشرت حول إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس، لكن هذا الأمر لن يحدث أبداً.

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"الدوري الإنجليزي أقوى وأكثر إثارة من الدوري الإيطالي، فضلاً عن أن ليفربول لديه فرصة أكبر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من يوفنتوس. اسم صلاح سيرتبط دائماً بأهم الفرق الأوروبية، لكنه سعيد في ليفربول والجميع يحبه هناك".

ويعتقد ميرفي أن الهداف المصري سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، رغم تغيير مركزه".

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

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