مورينيو يتطلع لإحراز المزيد من الألقاب

جوزيه مورينيو

قال جوزيه مورينيو أنه لم ينته بعد من المنافسة على الألقاب في مسيرته كمدرب، مؤكداً أن الطموح لتحقيق النجاح مع أي فريق سيدربه أكثر أهمية من الإمكانيات التي يتمتع بها هذا الفريق.

وقال البرتغالي في تصريحات لصحيفة "تيليغراف" البريطانية اليوم الثلاثاء أنه يمكنه العمل "مع فريق ليس مستعداً لتحقيق الألقاب على الفور وإنما بطموح المنافسة على الألقاب."

وكان مورينيو (56 عاماً) قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ويعمل الآن محللاً في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وتبدو عودة "ذا سبيشل ون" للتدريب أمراً مؤكداً لكنه قال أنه سيختار فريقه المقبل بعناية.

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وكان المشواران الأخيران لمورينيو مع مانشستر يونايتد وتشيلسي قد شهدا نهايتين محبطتين ومثيرتين للجدل.

وقال مورينيو: "أود العمل مع نادٍ يدرك أن هناك كيان. ولا أريد العمل في كيان لا يحظى بوحدة الفكر.

"يقول الناس أحياناً هذا المدرب لا يحب العمل مع مدير للكرة وهذا المدرب لا يحب العمل مع مسؤول اكتشاف المواهب وهذا المدرب لا يحب العمل مع المالك أو هذا المدرب لا يحب العمل مع رئيس النادي.

"خلال مسيرتي، عملت في كل الظروف الممكنة. والفترات الأكثر نجاحاً لم تأت بناء على الكيان وإنما بناءً على التناغم والوحدة داخل الكيان".

ويعد مورينيو واحداً من العناصر الأكثر تميزاً في الجيل الحالي من المدربين وقاد بورتو وإنتر ميلان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب عدد من الألقاب في البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.