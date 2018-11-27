إيسكو يقترب من آرسنال في صفقة تبادلية مع رامزي

إيسكو

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن رغبة آرسنال في التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد إيسكو في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعب الغانرز آرون رامزي إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويعاني إيسكو البالغ من العمر 26 عاماً من الجلوس على مقاعد البدلاء مع تولي المدرب سانتياغو سولاري مهمة تدريب الفريق الأول لريال مدريد، حيث أشرك إيسكو في مباراة لمدة 90 دقيقة مرة وحيدة على عكس ما اعتاد عليه الدولي الإسباني في حقبة المدير الفني السابق زين الدين زيدان.

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واشترك إيسكو الموسم الماضي مع "زيزو" في 49 مباراة في مختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، قد يضطر آرسنال إلى إدخال رامزي في صفقة الحصول على إيسكو حيث أن عقده سينتهي الصيف المقبل، مما يعني أنه قد يرجل دون مقابل عن صفوف الفريق اللندني.

وسيجد آرسنال منافسة شرسة من ميلان ونابولي اللذين يرغبان في الظفر بتوقيع إيسكو أيضاً.

ومن المتوقع أن يطلب ريال مدريد مبلغاً يقدر بـ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجم ملقة السابق.