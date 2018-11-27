ملخص مباراة روما وريال مدريد 0-2 دوري أبطال أوروبا

بايل يقود حامل اللقب للفوز

استعاد ريال مدريد الإسباني توازنه بعد سقوطه المحلي مطلع الأسبوع وتفوق على مستضيفه روما الإيطالي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب أولمبيكو لحساب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وضمن الفريقان التأهل لدور الـ 16 قبل بداية المباراة، بعدما تفوق فيكتوريا بيلزن التشيكي على منافسهما سيسكا موسكو الروسي بهدفين لهدف، لتصبح المواجهة من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة.

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وجاء هدفا الملكي عن طريق غاريث بايل (47)، ولوكاس فاسكيز (59).

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة ليضمن صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد روما ثابتاً عند 9 نقاط في المركز الثاني.