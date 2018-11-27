كابيلو: ريال مدريد يدفع ثمن تخليه عن رونالدو

كريستيانو رونالدو

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لريال مدريد أن النادي الإسباني ارتكب خطأ فادحاً حينما تخلى عن نجمه كريستيانو رونالدو الصيف الماضي.

وكان ريال قد باع هدافه التاريخي لصالح يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

ولم ينجح بطل أوروبا في إبرام أي صفقة كبيرة لتعويض رحيل النجم البرتغالي مما تسبب في معاناة خطه الأمامي منذ بداية الموسم الجاري.

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ويرى كابيلو الذي توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين أن الفريق يدفع حالياً ثمن التخلي عن النجم البرتغالي.

ويعيش ريال فترة تخبط حالياً بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي ورحيل المدرب زين الدين زيدان ورونالدو.

وقال كابيلو في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "يدفع ريال مدريد حالياً ثمن التخلي عن كريستيانو رونالدو، عندما كان يتواجد معهم كانت الفرق المنافسة تخاف منه وكان زملاؤه يلعبون بحرية في الملعب، كان قادراً على خلق مشاكل للخصم في أي وقت".

يشار إلى أن كابيلو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني عامي 1996 و2007.