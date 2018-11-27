ملخص مباراة مانشستر يونايتد ويانغ بويز 1-0 دوري أبطال أوروبا

لاعبو يونايتد يحتفلون بهدف فيلايني (الثاني من اليمين)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً صعباً على ضيفه يانغ بويز السويسري وبهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 90 عن طريق مروان فيلايني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ملخص مباراة روما وريال مدريد 0-2 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا 1-0 دوري أبطال أوروبا

كابيلو: ريال مدريد يدفع ثمن تخليه عن رونالدو

إيسكو يقترب من آرسنال في صفقة تبادلية مع رامزي

بيريز العدو الأول لمدربي ريال مدريد

وضمن يونايتد التأهل لدور الـ 16 بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الإيطالي المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد يانغ بويز عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.