ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا 1-0 دوري أبطال أوروبا

ماندجوكيتش ورونالدو يحتفلان بالهدف

فاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه فالنسيا الإسباني بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب آليانز لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق ماريو ماندجوكيتش في الدقيقة 59 إثر تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو.

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ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل لدور الـ 16 رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط والذي تفوق بدوره على ضيفه يانغ بويز بالنتيجة ذاتها.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 5 نقاط في المركز الثالث ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.