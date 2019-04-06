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أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 5-0 الدوري الألماني

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 5-0 الدوري الألماني
2.5 5

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