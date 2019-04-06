أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 5-0 الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يتألق أمام فريقه السابق

حقق بايرن ميونيخ فوزاً قاسياً على ضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند بخماسية دون رد على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني.

احتاج البافاري إلى 10 دقائق فقط لافتتاح التسجيل برأسية من المدافع ماتس هوميلز، وبعدها بسبع دقائق تعرض أسود فيستيفاليا للدغة أخرى من محاربيه القدامى جاءت هذه المرة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي ضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بإحراز الهدف رقم 200 في مسيرته بالبوندسليغا.

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ولم يكتف البافاري بهدفين، إذ تمكن خافي مارتينيز من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يضيف سيرج غنابري الرابع في الدقيقة 43.

حاول الضيوف تقليص الفارق في الشوط الثاني، لكن صلابة دفاع المدرب نيكو كوفاتش حافظت على الفوز الكبير، قبل أن يقسو ليفاندوفسكي على فريقه السابق بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 88 مختتماً مهرجان الأهداف.

بهذا الفوز، اعتلى بايرن ميونيخ صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 64 نقطة، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الوصيف عند 61 نقطة.