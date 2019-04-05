ريفالدو: غريزمان رفض أن يعيش في ظل ميسي

أنتوان غريزمان

تحدث ريفالدو، نجم برشلونة السابق، عن رفض أنتوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، الانتقال إلى البارسا الموسم الماضي.

وقال البرازيلي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أشعر بخيبة أمل بعد رفض غريزمان الانتقال إلى برشلونة الموسم الماضي، لأنه مثل أي لاعب يملك معاييره الخاصة في تقييم الأمور.

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"هناك العديد من اللاعبين المميزين في برشلونة، ومن الصعب أن يختار نجم أن يعيش في ظل (ليونيل) ميسي. أرى غريزمان كبطل عالمي وأحببته كثيراً كلاعب".