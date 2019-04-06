أهداف مباراة ريال مدريد وآيبار 2-1 الدوري الإسباني

بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز جديد

انتزع ريال مدريد انتصاراً صعباً على حساب ضيفه آيبار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وسقط ريال في المرحلة الماضية أمام فالنسيا بالنتيجة ذاتها، ليسعى للتعويض تحت قيادة مدربه العائد زين الدين زيدان.

البداية كانت بهدف عن طريق مارك كاردونا لصالح الضيوف في الدقيقة 39.

ومع انطلاقة الشوط الثاني تمكن كريم بنزيمة من إدراك التعادل في الدقيقة 59.

أهداف مباراة ساوثهامبتون وليفربول 1-3 الدوري الإنجليزي

بارتوميو يكشف عن خطة برشلونة بعد اعتزال ميسي

ريفالدو: غريزمان رفض أن يعيش في ظل ميسي

زيدان: ريال مدريد يعيش موسماً معقداً

آليغري يتحلى بالإيجابية بخصوص مشاركة رونالدو أمام أياكس

وفي الدقيقة 81، عاد الفرنسي للتألق مرة أخرى حيث أضاف الهدف الثاني والفوز لريال مدريد.

ورفعت هذه النتيجة رصيد ريال إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد الثاني.

وعلى الجانب الآخر، احتل آيبار في المركز الحادي عشر برصيده 39 نقطة في منطقة الأمان.