بارتوميو يكشف عن خطة برشلونة بعد اعتزال ميسي

ميسي وبارتوميو

يسعى رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إلى الاحتفاظ بنجم الفريق ليونيل ميسي أطول فترة ممكنة، وإنهاء مسيرته داخل النادي.

وأكد بارتوميو لشبكة "ESPN" البريطانية أنه يفكر الآن في مستقبل برشلونة، خصوصاً أن اعتزال ميسي قد يكون خلال 3 أو 4 أو 5 سنوات المقبلة.



وتابع: "بعد 3 أو 4 أو 5 سنوات قد يقول ميسي أنه يرغب في التوقف عن لعب كرة القدم. نحن نستعد للمستقبل، لأننا نود أن نستمر في أن نكون أفضل فريق. نريد أن نعمل من أجل المستقبل، ميسي هو قائدنا وأفضل لاعب في عالم كرة القدم، ويلعب معنا بشكل خيالي، لكننا نعلم أنه لن يستمر إلى الأبد.

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"نفكر في إدارة النادي على التعاقد مع لاعبين صغار ويمتلكون الموهبة، مثل لينغليت وعثمان ديمبيلي وآرتر ميلو وفرينكي دي يونغ وغيرهم، إنهم مستقبل برشلونة بعد عهد ميسي".



وأكمل بارتوميو: "في كل مواجهة ميسي يصنع الفارق، ويؤكد أنه الأفضل في كل موسم. علاقته مع برشلونة ستستمر إلى الأبد، أتذكر دائماً بيليه، الذي استمر في سانتوس، ومثله ليو".