أهداف مباراة ساوثهامبتون وليفربول 1-3 الدوري الإنجليزي

صلاح يقود ليفربول للفوز

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح منافسات المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود للصدارة.

وسيستغل ليفربول انشغال غريمه مانشستر سيتي المتصدر السابق بالمنافسة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتأجيل مباراته، لينفرد بالصدارة مجدداً قبل 5 مراحل على النهاية.

تقدم القديسون سريعاً مستغلين تخبط دفاعات الريدز المبكر، عن طريق شاين لونغ في الدقيقة التاسعة مستغلاً عرضية من إيميل هويبيرغ.

حاول ليفربول لكن على استحياء، ليحقق هدفه في الدقيقة 36، برأسية من نابي كيتا الذي دوّن أول أهدافه في الموسم برأسية من عرضية أليكساندر أرنولد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

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جاء هدف التقدم لليفربول من هجمة مرتدة سريعة بدأت من جوردان هندرسون، ووصلت صلاح الذي راوغ مدافعي القديسين، وسجل هدفه بعد غياب عن التسجيل في المباريات التسعة الأخيرة في جميع المسابقات، بتسديدة قوية أرضية، في الدقيقة 80.

وبعد 6 دقائق من هدف المصري الذي سجل هدفه الـ 18 في الموسم الحالي، والخمسين بقميص ليفربول، عزز هندرسون النتيجة بهدف ثالث من عرضية روبرتو فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة مع مباراة أكثر من سيتي الذي يأتي خلفه برصيد 80 نقطة.

فيما يواجه القديسين شبح الهبوط وصراع المقعد الأخير، برصيد 33 نقطة في المركز السادس عشر.