أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف 3-3 الدوري الألماني

بايرن يواصل التعثر محلياً

فشل بايرن ميونيخ مرة أخرى في تحقيق الفوز في الدوري الألماني، مواصلاً سلسلة النتائج السلبية له هذا الموسم بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي مع ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لكلٍ منهما على ملع آليانز ضمن المرحلة الـ 12.

جاءت أهداف البافاري عن طريق نيكلاس سولي (17)، وتوماس مولر (هدفان في الدقيقتين 20 و 58).

على الجانب الآخر، سجل دودي لوكيباكيو ثلاثية فريقه في الدقائق 44 و 77 و 90.

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وتعد هذه المرة الرابعة التي يفشل فيها بايرن في تحقيق الفوز في البوندسليغا على التوالي بملعبه، ليعادل بذلك انطلاقته السيئة من أبريل إلى سبتمبر لعام 1966، ومن سبتمبر إلى أكتوبر من عام 1994.

يُذكر أن التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.