أهداف مباراة ويست هام ومانشستر سيتي 0-4 الدوري الإنجليزي

ساني وستيرلينغ يقودان سيتي لفوز كبير

واصل مانشستر سيتي تربعه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اكتساح مستضيفه ويست هام يونايتد برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة الـ 13، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن.

افتتح دافيد سيلفا الأهداف في الدقيقة 11، ثم تمكن زميله رحيم ستيرلينغ من تعزيز التقدم بعد 8 دقائق إثر عرضية رائعة من الجناح الشاب ليروي ساني.

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وبعد ربع ساعة، سجل ساني الهدف الثالث، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه قبل لحظات من نهاية اللقاء 90+3.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ويست هام يونايتد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.