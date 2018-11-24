ملخص مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 0-0 الدوري الإنجليزي

أنتوني مارسيال

تعادل مانشستر يونايتد دون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبهذه النتيجة المخيبة، احتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.