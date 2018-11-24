أهداف مباراة واتفورد وليفربول 0-3 الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

تغلب ليفربول بثلاثية نظيفة على مضيفه واتفورد في مواجهة الفريقين بملعب فيكاريج رود ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحافظ على المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

أحرز النجم محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 67، وأضاف أليكساندر أرنولد الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يختتم روبرتو فيرمينو أهداف المباراة في الدقيقة 89.

وواصل صلاح تألقه مع الريدز في الآونة الأخيرة، حيث سجل هدفاً رائعاً، كما لعب رأسية جميلة في الدقيقة 42 تصدى لها بين فوستر حارس واتفورد.

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ورفع المصري رصيد أهدافه إلى 7 أهداف في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن سيرجيو أغويرو.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

أما واتفورد، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.