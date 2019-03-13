أهداف مباراة بايرن ميونيخ وليفربول 1-3 دوري أبطال أوروبا

ليفربول يؤكد تفوقه على بايرن ميونيخ

التحق ليفربول الإنجليزي بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المستحق على مستضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف لهدف ضمن إياب دور الـ 16 (مجموع مواجهتي الذهاب والعودة 3-1) بعد تعادل الطرفين دون أهداف في المواجهة الأولى بينهما.

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سجل أهداف الريدز في لقاء الإياب كلٌ من ساديو مانيه (هدفان في الدقيقتين 26 و 84)، وفيرجيل فان دايك (69)، فيما جاء هدف البافاري الوحيد عن طريق جويل ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39.