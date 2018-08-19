أهداف مباراة برايتون ومانشستر يونايتد 3-2 الدوري الإنجليزي

غروس يسجل هدف برايتون الثالث

سقط مانشستر يونايتد أمام مستضيفه برايتون بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت على ملعب ويذدين لحساب المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الفائز عن طريق علين موراي (25)، وشاين دافي (27)، وباسكال غروس (44 من ركلة جزاء).

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في المقابل، سجل روميلو لوكاكو وبول بوغبا هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 34 و (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع برايتون رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط ليرتقي إلى المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط أيضاً في المركز العاشر.