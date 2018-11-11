أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 3-4 الدوري الإسباني

برشلونة يخسر رغم عودة ميسي وتسجيله مرتين

حقق ريال بيتيس فوزاً تاريخياً على مستضيفه برشلونة على ملعب كامب ناو وبنتيجة 4-3 ضمن لقاءات المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في ليلة عودة ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة، بعدما غاب لعدة أسابيع.

جاء الهدف الأول للضيوف عن طريق فيربو جونيور بمجهود فردي بعد أن راوغ الدفاع ليضع الكرة في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغين في الدقيقة 20.

وأضاف خواكين الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 34 بعد تمريرة من كريستيان تيو وضعها على يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول دون محاولات حقيقة من برشلونة أو إظهار أي رد فعل.

وحصل جوردي آلبا على ركلة جزاء في الدقيقة 67 ترجمها ميسي ببراعة على يسار باو لوبيز ليقلص النتيجة ويعيد الأمل لصاحب الضيافة من جديد.

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وفي الدقيقة 71 سدد المتألق مؤخراً جيوفاني لو سيلسو كرة جديدة على مرمى تير شتيغين فشل الألماني بغرابة في التصدي لها لتتحول داخل شباكه وتعيد الفارق لهدفين من جديد.

وبعد 8 دقائق، سجل البديل آرتورو فيدال الهدف الثاني للبارسا، وبعد الهدف مباشرة، تلقى إيفان راكيتيتش البطاقة الصفراء الثانية بعد تلقيه الأولى في الدقيقة 44 ليكمل صاحب الأرض ما تبقى من المواجهة بنقص عددي.

أضاف ريال بيتيس الهدف الرابع بعد ذلك بـ 4 دقائق عن طريق سيرخيو كاناليس بصناعة المتألق جونيور صاحب الهدف الأول.

وسجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة نهاية المباراة بعد جدل على مدى صحته بعدما كاد فيدال فيه أن يكون متسللاً، لكن اللجوء لحكم الفيديو المساعد منح الكتالونيين الهدف.

بهذه النتيجة، بقي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد والمهدد بفقدان مركزه بحال فوز إسبانيول على إشبيلية.

فيما ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة 16 في المركز الثاني عشر.